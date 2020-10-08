夜馬報名｜三T多寶261萬 莫雷拉田泰安下周三谷戰復出

下周三（14日）快活谷將再有八場夜馬賽事上演，採用B跑道，頭場開賽時間為晚上7時15分。

當晚三T多寶超過261萬元，其他特別彩池均無多寶累積。

兩大高手莫雷拉及田泰安屆時停賽期滿復出，至於楊明綸周日（11日）起停賽兩天，10月18日沙田日馬才復出。

10月下旬起將陸續有騎師停賽，如賀銘年、蔡明紹、何澤堯、周俊樂等。

剛周三（7日）谷戰以時廐出馬最多，結果它贏「爪皇轟天」開齋。

馬房下周三晚以韋廐出馬最多，全數七駒包含「富祿」及「扎西德勒」這對勇馬。

牠們分別新上名及新勝，而且擅打谷戰，各有條件到時替韋廐增添頭馬。

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