賽後報告｜等埋何良再審 巫顯東被押後研訊無價寶騎法

10月7日谷中夜馬賽後報告重點

第1場第五班1000米：「喜氣綿綿」的騎師梁家俊因於末段對已無爭逐機會的座騎不必要地用鞭，被罰款五千元。

第2場第四班1650米：賽後，何澤堯表示，「翡翠劇院」於早段及中段耗用了一些氣力，因而於末段未能以勁勢衝刺。

獸醫於賽後立即檢查「翡翠劇院」，並無發現任何明顯異常之處。

跑過四百米處時，「追風驥足」勒避「路路富貴」的後蹄，其後靠近「愛馬劍」的後蹄競跑，在自「愛馬劍」之後向外移出以望空之際失去平衡。

第3場第三班1650米：接近五百五十米處時，「青蛙王子」靠近「進力之城」的後蹄處於窘境，當時「進力之城」在被「白鷺飛翔」（巴度）過頭之際靠近該駒的後蹄競跑。

儘管小組接納「白鷺飛翔」於跑過六百米處時在「進力之城」外側前方傾向收停，但無論如何，小組認為巴度應在開始移入前帶離「進力之城」更遠，因此嚴厲譴責巴度，並告誡他在類似情況下須加倍小心。

賽後，蔡明紹表示，儘管他自大外檔出閘後於早段在一段途程上須催策「飛天劍」以超越內側馬匹，但座騎於跑過七百米處時脫口，須受催策以嘗試保持位置，他認為座騎的表現令人失望。

他說，他於跑過六百米處後持續催策座騎，但座騎在直路彎前開始墮退，末段未能以勁勢衝刺，表現令人失望。

獸醫於賽後立即檢查「飛天劍」，並無發現任何明顯異常之處。

小組認為「飛天劍」是賽的表現與近績相比難以接受。

「飛天劍」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

同樣於賽後，潘頓表示，他未能就「盈嘉輝」令人失望的表現提供任何解釋。

他說，儘管他於早段須消耗座騎一些氣力以佔取前列位置，而座騎於中段走勢暢順，但牠於跑過五百米處時須受催策，其後在直路上墮退，表現令人失望。

獸醫於賽後立即檢查「盈嘉輝」，並無發現任何明顯異常之處。

「盈嘉輝」上仗跑獲亞軍，是賽居馬群後列過终點，小組認為該駒是賽的表現難以接受。

「盈嘉輝」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第4場第四班1200米：。儘管小組認為「信心滿滿」於「勝感」向內斜跑前尚未在該駒內側充份確立跑線，然而小組仍譴責郭能，並告誡他在將座騎向外移出以讓位給內側馬匹上前後，應在此情況下採取更多措施，以防止座騎向內移回。

小組同樣告誡史卓豐，必須加倍小心，以及在類似情況下應確保盡全力阻止座騎斜跑。

第5場第四班1650米：是賽熱門「一見傾心」居馬群後列過終點，小組認為該駒的表現難以接受。

「一見傾心」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第6場第四班1200米：「股票傳奇」出閘十分笨拙及昂首，因而失地甚多。

「股票傳奇」必須試閘及格後，才可再次出賽。

接近二百五十米處時，「股票傳奇」向外斜跑，與「尖辣椒」互相觸碰。

跑過二百米處時，「尖辣椒」在「富祿」與「股票傳奇」之間受擠迫之際勒避，當時「股票傳奇」在推進至「桃花旺」（蔡明紹）外側之際被該駒帶向外跑，而「桃花旺」起初向外斜跑避開「超威星」的後蹄，其後進一步向外斜跑避開該駒。

小組認為此宗事件由多個因素造成，因而未有採取進一步行動，但小組仍告誡蔡明紹，在類似情況下須盡全力阻止座騎斜跑。

小組向騎師巫顯東查詢有關他策騎「無價寶」的方法，尤其是過了六百米處後的騎法。

巫顯東表示，賽前預期排在座騎內側檔位的數駒將保持位置，他因而獲指示盡可能讓座騎佔取中間之後有遮擋的位置。

他說，他於過了千一米處後讓座騎切入以居「桃花旺」之後競跑，並於對面直路早段跟隨該駒。

「桃花旺」於八百米處移離內欄，他遂讓「無價寶」逐步上前，於過了六百米處後轉彎時推進至「桃花旺」的後蹄內側及「清福」之後競跑。

他說，座騎於過了五百米處後持續居「清福」之後競跑，跑過四百米處時移至該駒外側。

他說，座騎移至「清福」外側後，他開始催策座騎，並推進至「仙履奇遇」內側。

他於跑過二百米處時開始對「無價寶」用鞭，座騎於末段的衝刺令人滿意。

被查詢有關他於轉直路彎時及直路早段的策騎方式時，巫顯東表示，座騎的動作失去平衡，他嘗試盡量取得平衡，同時試圖力策座騎，他於賽後已向馬主及練馬師報告此事。

小組押後此宗研訊至另訂日期舉行，以讓「無價寶」的練馬師何良出席。

獸醫於賽後立即檢查「無價寶」，並無發現任何明顯異常之處。

獸醫於賽後立即檢查「仙履奇遇」，發現該駒心律不正常。

「仙履奇遇」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場第三班1200米：被查詢時，梁家俊表示，他於過了八百米處後須開始催策「健康美麗」以在「同盟力量」之後保持位置。

他說，座騎於接近五百五十米處時在催策下內閃及碰撞內欄，因而失去平衡。

他說，他立即再開始催策座騎，轉直路彎時仍持續催策。

他說，他於直路早段將座騎移至「同盟力量」外側，但座騎未能加速。

他又說，頭部低俯的座騎在直路上僅能保持同速，直至末段在「同盟力量」的後蹄內側處於窘境。

他說，基於座騎是晚的走勢，他建議馬主及練馬師考慮日後讓牠增程角逐千四米賽事。

獸醫於賽後報告，「四條煙」被發現呈現不安。

這是「四條煙」連續第二次於賽後被發現呈現不安，該駒必須通過包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第8場第二班1000米：抵達起步點後，「經典之星」被發現口部有血。

「經典之星」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。

獸醫於賽後立即檢查「奮鬥同心」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「奮鬥同心」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199