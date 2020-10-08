英國賽馬｜戴圖理受制於抗疫措施 灰獸有新戰友

19年英國聖烈治錦標冠軍馬Logician，久休一排今年復出繼續保持不敗。

此駒本進軍上周六（3日）在雅士谷馬場舉行的三級賽金柏蘭舍錦標，最後卻因場地積水而取消比賽。

這場盃賽改在周五（9日）於約克馬場上演，Logician將會照跑。

這匹英國優質灰馬練馬師高仕登表示，今仗將會是其今年最後一戰，希望可保持此駒的新鮮感到明年，以再出爭大賽。

不過，Logician原本擬定的拍檔戴圖理，因跑完凱旋門大賽後回英國需要檢疫，到周六（10日）才能披甲上陣，所以此駒今仗要換人出戰。

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