潘頓唔夠運｜周日五駒抽外檔 又要考留放工夫

潘頓剛周三（7日）勝出「多姿多財」，季內有15W在手，暫時落後榜首莫雷拉五場頭馬。

周日（11日）雷神繼續停賽，潘頓必定把握機會反擊，然而似乎未獲幸運之神眷顧。

潘頓十匹座騎，有兩駒抽1檔起步，此為第二場「北極光」及第六場「榮惑」。

然而他有五駒抽十檔或以外，包括第四場「智理共想」（12檔）、第七場「悅跑得」（10檔）、第八場「善傳萬里」（10檔）、第九場「元朗之星」（11檔）及第九場「知道必勝」（11檔）。

上述五駒又要考驗潘頓取位工夫，以圖扭轉劣勢。

潘頓周日座騎排檔

場次 馬匹 排檔

一 首飾大聖 3

二 北極光 1

三 創科先鋒 9

四 智理共想 12

五 馬爾代夫 2

六 榮惑 1

七 悅跑得 10

八 善傳萬里 10

九 元朗之星 11

十 知道必勝 11

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