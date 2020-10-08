何良｜馬房規模持續萎縮 星夢帝國壓場穩定軍心

何良馬房現時養馬只30匹，全港最少，廐主必定希望可盡快走出低谷，以獲得更多其他馬主支持。

列陣周日四班1400米的「星夢帝國」，馬主余傑英是何良支持者之一，早年「星夢」及「童夢」（皆已退役）均由何良訓練。

「星夢帝國」上季四戰未上名，然而此駒均能於末段交出不俗後勁。

當中，牠於上季田草煞科日（7月12日）初次角逐1400米跑第八名，末段時間為22秒74為全組第三快。

此駒曾於試閘展示強橫後勁及鬥心，但於8月28日起步立地成佛，表現欠佳。

於9月15日出試沙田1600米草閘，其表現截然不同，出閘順利，末段鞍上人輕騎下反應良佳，結果順利掄元。

可見「星夢帝國」只要糾正慢閘毛病，有望成為一匹耀眼新星。

而此駒上仗（9月27日）季內初出，走勢有進奪得一席亞軍。

星期日「星夢帝國」捲土重來，且看能否替何良馬房打破悶局。

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