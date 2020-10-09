馬爾代夫｜曾五度勝出同主馬 潘頓接手剃薛恩眼眉

潘頓接手上仗薛恩座騎成績亮眼，上季包括「心頭好」及「明欣賞」能夠順利出頭。

周日（11日）潘頓從薛恩手上奪得帥權，出策賀賢馬房「馬爾代夫」角逐四班1400米賽事。

「馬爾代夫」為資深馬主李耀湘名下，過往曾有同主馬「一哥」在潘頓胯下奪得五Win，所以周日換人上陣亦是情理之中。

其實此駒上季初次出賽前三課大閘均由潘頓過檔，然而騎者兩場均無選騎此駒上陣。

於5月31日一役，騎者策同場「特醒」跑入亞軍，反而「馬爾代夫」交由薛恩執韁卻無功而回。

至於在7月8日谷草賽事前，潘頓曾為「馬爾代夫」彈草閘，不過該場他揀騎「得益良多」，而前駒最終跑梗頸四。

直至今季季內首戰，潘頓卒之首度夥拍「馬爾代夫」，9月26日騎者親試谷草1200米閘，可見重視之情。

且看潘頓出戰「連連歡樂」前，會否先憑廐侶「馬爾代夫」剃薛恩眼眉？

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