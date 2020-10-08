天文台預測｜賽日天晴地快 沙田A+3利後勁馬

周日（11日）田草十場賽事用A加3跑道作賽，天文台預測天晴乾燥，估計場地掛牌為好至快地。

睇番最近9月13日同一移欄賽事，彎位守內叠之居中後上馬表現不俗。

如「活力寶駒」、「生生勝勝」、「紫菜福星」及「顯心星」等均是如此跑法下勝出，靠後勁食糊不妨優先留意。

今戰列陣馬中，第二場「深愛」曾於田草A加3欄1400米獲一勝一位，亦是全場唯一贏過此移欄之參戰馬，憑較佳場地性能可回復表現。

另外，第六場「自然君子」上仗正是於田草A加3欄贏馬，贏完等番同一移欄再跑，有力再下一城。

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