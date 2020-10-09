賽馬事實｜佔10月份頭馬四分三 四字馬名精彩到極

研究甚至投注賽馬從來各師各法，有馬迷從騎練、馬主等人物入手，亦有馬迷專向馬名打主意，從中推斷馬匹機會。

馬會規定馬名以四字為上限、兩字為下限，當中又以四字馬名為主流，佔現役馬總數三分二左右。

不說不知，踏入10月份以來，暫時每個賽日都有七匹四字馬名的賽駒勝出，佔該三日頭馬總數四分三，比重極大。

當中，成就最大的莫過於贏得10.1國慶盃三級賽的「錶之智能」，其所屬練馬師告東尼另有「綫路勇駒」及「龍鑽輝煌」分別在10.1及10.4勝出田戰。

東廐於周日（7日）新一輪田戰出七駒，其中五駒都是四字馬名，包括「加州雷電」、「加州嶺域」、「陽光戰駒」、「醒目勇駒」及「嘉應精彩」。

第十場「加州雷電」跨季近七戰四贏三位，無疑全於谷草錄得，本身正值大熟大勇亦屬不爭的事實，今次打王牌出師田草1200米，有力再創佳績。

同廐另一王牌馬「嘉應精彩」9月尾試泥閘有前有後，本身近五次上陣全跑1400米，錄得一贏三位一第五，水準穩定。

此駒跑三班賽曾入Q，周日角逐第九場三班1400米，大有條件克敵制勝。

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