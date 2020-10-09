蘇廐籌碼｜健快聯盟上仗路短都近 蘇保羅讚馬性忠心必盡拼

練馬師蘇保羅剛次夜賽（7日）勝出「孖寶」，終於打開今季勝利之門，開齋雖然比上季遲了一點，但這位新西蘭籍練者去季10月份一口氣取得五Win，既然搏馬手風順番，以今期（11日）出馬份量，有力乘勝追擊。

將會出爭第十場二班1200米的「健快聯盟」，自從去季尾加了眼罩後，馬匹走勢的確比前更集中，表現更為進步。

蘇保羅指出此馬的馬性忠心準繩，陣上全力拼盡，上場跑1000米跑得第三名，演出令人驚喜。

雖然在賽續上，「健快聯盟」跑1400米及1600米更合適，但今次跑1200米比上場跑直路賽更啱腳法，希望屆時有更接近的表現。

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