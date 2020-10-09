胆大威猛｜上季從化回港大幅變身 周日有望照辦煮碗

上季姚本輝首奪冠軍練馬師，取勝之匙乃是賽前將旗下戰駒送上從化操練。

當中包括「胆大威猛」、「遨遊戰士」及「年年豐收」等馬匹，去季勝出前均曾北上訓練，回港後戰鬥力顯著提升。

姚本輝曾表示，他派馬上從化會安排於登山跑道試跑，強化牠們的戰鬥力。

周日（11日）田草賽事，姚廐又派出從化兵列陣，其中一匹值得留意是第三場四班1200米的「胆大威猛」。

此駒上季於從化回港，在6月7日四班田草1200米賽事，旋即大勝對手四個半馬位。

其後「胆大威猛」留在香港操練，再跑兩仗未能重敲勝門。

今季暑假，姚本輝再將「胆大威猛」運上從化操練逾兩個月，在相同部署下「胆大威猛」有力重啟勝門。

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