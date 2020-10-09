莫雷拉停賽｜薛恩贏完馬有番信心 自然君子當時得令

星期日（11日）田草日馬有莫雷拉及田泰安繼續停賽，上次在雷神胯下上名的「自然君子」、「平海掌星」及「寶成智勝」屆時分別夥拍薛恩、蔡明紹及梁家俊上陣。

這三人難得冷手執個熱煎堆，當不會錯過任何機會爭勝。

第六場四班1800米「自然君子」已跨季連續四仗入前四，取得一冠兩亞一殿。

上仗復出即交出全場最快末段，取勝姿態有餘未盡。

「自然君子」今仗加程跑1800米必定合適，而薛恩上次（4日）田戰憑「霹靂狂龍」開齋，手風轉順兼有番信心，可憑前駒再建奇功。

第八場三班1200米「平海掌星」，暫八次上陣獲兩勝三位兩殿，僅一次不入前四，改配近兩次田戰均有馬贏的蔡明紹，人馬可期一拍即合。

另外，第十場二班1200米「寶成智勝」出道以來七戰均角逐田草1200米，取得四冠及亞季殿各一佳績，當銳四歲馬可延續升浪。

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