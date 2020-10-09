史卓豐｜容天鵬馬房主攻手 三T頭兩關揸住兩支冷箭

容天鵬馬房近兩次田戰共出11駒，取得兩冠三亞一季成績，上名率逾五成。

容廐今季暫與史卓豐合作三駒出賽。當中，「千金一諾」12倍贏馬及「非凡才子」45倍跑第二。

騎練二人拍埋專炮製冷品，今期（11日）容廐共出七駒，有兩駒配史卓豐，分戰三T頭兩關即第四及第五場，值得關注。

第四場五班1600米「皮具之星」，上仗跑1400米由尾二追得第四，後勁不俗，拼後勇熟俱增，加程可望更好。

第五場四班1400米「超跑王」，今季初出跑同程得第六，輸不足兩個馬位。

這匹五歲自購馬已適應水土，熱身後隨時一矢中的。

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