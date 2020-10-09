容天鵬｜今仗除去所有配件 福星高照亮起出擊信號

近三次頭場賽事，容天鵬俱有戰馬跑入三甲，「銀時」12倍跑第二（1日）、「千金一諾」12倍勝出（4日）、「勁飛聖」4.7倍跑第三（7日），頭場買單T及三重彩一定要預埋容廐馬。

周日（11日）頭場四班1200米，容天鵬旗下的「福星高照」，兩試大閘均無戴任何配件，分別獲一亞一季成績，走來有前有後，表現不俗。

此駒在港兩戰，分別戴羊毛面箍或眼罩上陣，走規皆欠順大敗而回，似有畫蛇添足之嫌。

「福星高照」今次終肯除去所有配件出賽，兼且換上今季騎容廐三駒獲一亞兩季巴度操刀，絕對有變身出冷本錢。

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