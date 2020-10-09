健快聯盟｜上仗熱身有意外驚喜 郭能：忠心馬勿過早低估

周日（11日）十場田草賽事，郭能共有八駒上陣，部份賽駒實力不俗，有力幫助這位愛爾蘭騎師爭取頭馬。

其中第十場二班1200米的「健快聯盟」，上仗季內初出（9月13日）於嫌短的1000米直路賽獲得季軍，熱身後試好大閘，加程再戰有力收復前失。

郭能今（9日）日接受訪問時表示：「『健快聯盟』上場在1000米直路只負於頭馬『大金庫』頸位跑第三名，表現令我驚喜。」

「上仗賽前蘇保羅對我表示，『健快聯盟』報跑1000米旨在開氣熱身，卻出乎意料地差點贏馬而回。」

「雖然『健快聯盟』上季主要在1400米及1600米交出好表現，但我認為牠今場跑1200米亦可勝任。」

「此駒馬性很忠心，因此不可過早低估牠。」

「我記得『健快聯盟』上季尾最後一戰（5月24日）出戰沙田1400米，一望空即自動加速湧前，力壓『友好日子』取勝，馬兒表現得很勇敢。」

「周日我再次夥拍『健快聯盟』上陣，希望可以重敲勝利之門。」

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