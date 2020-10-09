馬匹配搭｜唔騎師傅合衷共濟 潘明輝：答應姚本輝在先

周日（11日）第七場三班1200米，賀廐「合衷共濟」上季在潘明輝胯下共取得四Win，今仗賽前騎者曾為牠操練及試閘。

結果排位表一出，此駒改由何澤堯操刀，潘明輝卻為同場姚廐「醒臣」主轡，騎師配搭頗為特別。

潘明輝親自解釋箇中原因，他說：「我並非棄騎『合衷共濟』，而是我一早答應姚本輝為『醒臣』執韁，因此必須履行諾言。」

「其實我認為這兩駒今場均屬機會份子，牠們速度銳利，狀態都很弗。」

「至於賽果如何，要視乎兩駒的陣上際遇。」

「我預計今場步速不會太慢，希望『醒臣』可以走位暢順，爭入前列。」

「此馬今季轉入姚廐，季內兩次上陣均於泥地1200米跑第二，距離勝利之門不遠。」

「馬匹能力不俗，其中上仗跑泥地1200米，末段後追力強勁，飲恨亞軍只是運氣不佳。」

「今仗雖棄泥跑草，但牠在外地曾於草地贏馬，因此轉場無不合之理，今場出頭在望。」

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