從化精兵｜紅衣震撼北上兩度試閘 返港披甲厲害了

今季從化兵成績相當好，剛周三（7日）谷草夜賽，「肥仔威威」及「多姿多財」曾在當地一段時間及試閘，結果回港後順利報捷。

周日（11日）田草賽事，十場均有從化兵列陣，其中一匹最值得留意是第二場「紅衣震撼」，此駒今年七月已被安排在從化操練。

「紅衣震撼」九月開始在當地試閘，兩課均以輕鬆姿態跑第三，今戰配巴度排2檔，隨時一擊即中。

第八場「利害了」，上季沙田煞科日（7月12日）取得轉投韋廐後首場勝利，然後被運往從化休養生息。

「利害了」在當地逗留兩個多月，九月份曾在當地試草閘，結果輕鬆跑第二。

此駒續配贏馬功臣周俊樂，實際只負116磅，看來有機會勝出跨季孖寶。

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