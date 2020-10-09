健康愉快｜馬房出賽首選！羅富全：級數高過南區有

周日（11日）沙田有兩場三班1200米，羅富全馬房派出兩匹新馬分途出擊。

當中，第七場「南區有」賽前備受莫雷拉重視，適逢騎者停賽才易配蔡明紹，但其實該駒只是馬房第二選擇，反而第八場「健康愉快」才是馬房今次賽事的首選。

羅富全受訪時表示：「從外地賽績來看，『健康愉快』級數應比『南區有』更高，本身比較步大，不像一匹正宗短途馬。」

「此駒今次跑1200米或會嫌短，加上負重磅亦不易應付，日後增程會是更佳出路。」

「不過，馬兒試閘走勢唔錯，狀態已有作戰水準，期望有形勢配合，盡力爭取理想名次。」

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