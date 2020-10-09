葉楚航｜掌握理想出擊模式 套用在兩匹田草日馬身上

葉楚航馬房田戰連贏三日，相關頭馬「紅旺」、「會展達人」和「中華之光」俱為熱身後增程得手。

周日（11日）跑十場田草日馬，葉楚航馬房共出四駒，「智理共想」和「榮冠大道」季內皆已出賽，今場隨時借勢發圍。

第四場五班1600米「智理共想」，今季初出跑谷草1200米，姍姍來遲只追得第三，同父馬「活力勇士」擅長一哩，本身加程更合。

第六場四班1800米「榮冠大道」，季內兩戰皆爭泥地一哩，僅獲一季一殿。

此駒跑法偏向均速，回師上季曾兩捷的田草1800米，有權在周日勝回一仗。

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