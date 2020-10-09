星夢帝國｜馬少場合展示步速智慧 梁家俊幫何良開齋

近五次賽事有四次在沙田馬場上演，由於跑得密，故周日（11日）田戰有四場出現冷場。

梁家俊近三次出戰九駒或以下場合，共獲兩冠。

當中，馬少場合容易出現慢步速，結果「飛馬輝煌」及「會展達人」在他胯下前置勝出，反映他很有步速智慧。

在周日第二場續騎「星夢帝國」，他可藉這匹均速馬幫何良開齋。

梁家俊今季在9月份只得一Win，惟10月只跑了三次賽事，他已取得三捷，手風明顯轉順。

這位華將季內所贏四駒皆出自本地倉口，有路可依，而近五次賽事有四次在沙田進行，讓到周日田戰有四場現冷場，對梁家俊來說可謂開正戲路。

回說「星夢帝國」，上季四戰全負仍未適應水土，今季初出跑同程只負「前進」做阿二，賽事水準高。

這匹四歲馬已冒起，同父廐侶「發財福星」上季在1400米首度入Q後，翌仗再戰同程即補中開齋，「星夢帝國」可望有樣學樣。

練馬師今季獨剩何良未開齋，其戰意必堅，「星夢帝國」更值得重視。

第三場四班1200米「富存大師」，今季兩戰同程獲一殿一第五，表現漸入佳境，勤跑下已收身更靚，狀態有進無退，排二檔形勢好，已屆起筷時候。

第五場四班1400米「軍炮」，上季曾在同程只負於「爆騷」入Q，後駒升上三班可再贏，賽績硬淨。

梁家俊季內策葉廐「會展達人」曾爆冷Win，「軍炮」大可照辦煮碗。

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