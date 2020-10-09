騎師搭夠｜排檔越外悅跑得 潘頓兩場田草千二扭轉乾坤

周日（11日）田戰跑十場草地賽，潘頓full Booking，但共有五匹座騎抽10檔或以外出閘，似乎運氣麻麻。

但翻查數據似乎又唔使咁驚，其中第七場「悅跑得」及第八場「善傳萬里」，兩駒同時抽到10檔跑田草1200米，須知潘頓由2010年至今，共策六駒排10檔跑同程，共取得2冠1亞2季成績，騎功搭夠可望克服到外檔。

第七場三班1200米「悅跑得」，上仗轉呂廐初出跑同程即入Q，只負於超級馬「夢想成金」蹄下，雖敗猶榮，熱身後狀態更銳，強配而來可補中省招牌。

第八場三班1200米「善傳萬里」，今季初出跑同程沿途走四叠只得第六，表現唔失禮，回配人馬合作三次獲兩冠潘頓操刀，有力重開勝門。

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