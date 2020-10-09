新香港人｜港人嗌移民 馬圈一堆外國人卻陸續拎三粒星

經歷一年多社會運動後，香港雖未致於變天，但加上疫情影響，東方之珠卻處於前所未見的動盪大時代，令不少港人萌生移民之念。

在澳洲、英國等世界一級賽馬強國，當地賽事全部需要縮減獎金以開源節流，偏偏本地賽馬工業逆市向上，馬會連年加獎金，而且騎練毋須穿州過省地作賽，成功吸引不少高水平賽馬從業員植根東方之珠。

有「十三少」之稱的韋達，自1997年開始從祖家南非遠赴香江發展，成功在此譜出傳奇，連續13屆成為冠軍騎師，而其太太及兒女亦早已視香港為家。

在他掛靴後亦轉任練馬師，繼續在香港馬壇發光發熱。

至於另一冠軍騎師潘頓，來港發展至今13載，與太太亦分別持有香港永久性居民身份證；一對兒女亦在香港土生土長，正式落地生根。

他們各自持有俗稱三粒星的永久性居民身份證，成為真正的香港人，可以享受各種社會福利，與港人同步呼吸、共同見證城內各種改變。

已成為人夫的田泰安，2013年由毛里裘斯來港發展，轉眼已七年，最近他辦妥手續正式成為香港人。

田泰安表示在港頭一年，已經覺得香港可以成為他新的家，當時已有很清晰計劃，希望可在這裏長居。

而他在港最大收穫，就是認識到本為馬會騎馬人的法國籍巨胸老婆Xaviere，兩口子一起落戶香江。

11屆香港冠軍練馬師蔡約翰在2001年由澳洲來港從練，當時他只是47歲。

外號神仙的他不經不覺居港已近20年，一早取了身份證做真•香港人。

佢唔單止每季贏獎金億億聲，仲識到一個中國人老婆，生埋個女，一家三口不知幾sweet！

部份居港滿七年外來騎練

人員 來港年份

韋達 1997

苗禮德 1999

蔡約翰 2001

霍利時 2003

賀賢 2003

蘇保羅 2004

高伯新 2011

潘頓 2007

田泰安 2013

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199