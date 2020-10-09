賀賢潘頓｜季內合作跑草全上名 夾檔練騎玩轉馬爾代夫

賀賢今季作風十分急進，暫時已獲六Win。

潘頓是其馬房頭號殺手，騎練季內在草地賽暫合作三戰，共獲兩冠一季，上名率達百分百。

這次（11日）田戰賀廐共出七駒，一對王牌馬均由潘頓操刀，表現令人期待。

第二場四班1400米「北極光」，至今三戰冠亞季各一，演出可靠。

上賽今季初出跑田草1200米，末段甚遲才撻着，結果只得第三名。

同父馬「綫路光輝」（告東尼馬房）及「紫菜福星」（呂健威馬房）季內皆贏過1400米，「北極光」初跑同程有的放矢，有權收復前失。

第五場四班1400米「馬爾代夫」，上季兩戰1200米皆後上不及，同父馬「霹靂狂龍」剛周日（4日）在1400米初嚐勝果，本身增程再戰可施殺着。

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