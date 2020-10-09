富存大師｜冷變熱名次下跌！呂健威：牠上仗不知所措

應屆季軍練馬師呂健威，今季能夠延續理想表現，目前以八場頭馬排在練馬師榜第二位。

今次（11日）田草賽事，呂健威派出數匹實力馬參戰，其中包括第三場四班1200米「富存大師」。

此駒前仗以大冷門身份跑第四，再出即成熱門，結果只獲第五名。

呂健威受訪時表示：「『富存大師』未算十分成熟，所以表現略帶反覆，本身仍有不少進步空間。」

「牠前仗沿途走外疊好肯跑，反而上賽身處內欄，在馬群中有點不知所措，末段未能發揮出預期中的追勁。」

「『富存大師』仍需在賽事中學習，狀態則在提升中，整體情況算好。」

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