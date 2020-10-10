姚廐備戰｜應屆最佳新馬踱步 姚本輝金睛火眼睇到實

姚本輝明日（11日）田草日賽有大舉出擊的勢頭，連朝積極為戰馬於晨操打點。

今晨（10日）並非主要課期，然而他對角逐尾場二班1200米的「寶成智勝」顯得特別重視。

這匹應屆最佳新馬，今課由助手策騎於機坪踱步輕抒步頭。

雖然只是慢工夫，但姚本輝整個過程都倚欄觀看馬匹操練，相當留心，直到課罷才離開返回馬房。

「寶成智勝」上季四捷表現可人，上仗首次升上二班作賽，不敵「幸運快車」及「知道必勝」跑入季軍。

今次捲土重來，雖然最佳拍檔莫雷拉停賽，但換上梁家俊仍有重視之必要。

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