精簡最好｜腳患完全康復 馬主蕭楚基：從化跑步機幫到手

最近兩次賽事未有頭馬交出的姚本輝，周日（11日）將會派出六匹馬上陣，當中有不少具爭勝機會的馬匹，有力為馬房帶來勝仗。

其中角逐第九場三班1400米的「精簡最好」上季初表現出色，取得三捷，可惜後來因在競賽時扭傷，引致左前腿不良於行。

此駒傷後復出，似乎不復當年勇，上季尾四戰，末段散得快，跑得的名次均是雙位數字，表現低迷。

練馬師姚本輝曾表示，在從化有Spa跑步機，是腳患馬的救星，能夠強化馬的肌肉和筋腱，從而令傷患馬重拾新鮮感和競賽意慾。

「精簡最好」馬主蕭楚基說：「練馬師（姚本輝）對我表示，『精簡最好』暑假時曾上了從化休養，當地設施有助愛駒康復，馬兒目前的腳患已完全康復，目前健康正常。」

「上場季內初出，輝哥對我說該駒的狀態僅屬初起，難言信心，結果馬兒表現比預期中理想，跑獲第六名，希望一場熱身後，狀態可望再進一步，今仗跑得更接近。」

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