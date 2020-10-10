巴度｜冀首度續勝纜 紅衣震撼走上榮冠大道

法國型男騎師巴度今季擔任全季公司騎師，暫時取得4場頭馬，周三（7日）谷草夜賽更首度奪得騎師王。

不過翻查紀錄，騎者今季從未試過連續兩個賽事日有馬贏。

然而這個盲門數據有力於周日（11日）田草賽事打破，是次賽事巴度九匹座騎中，不少為實力份子，有望首度為騎者延續勝纜。

第二場四班1400米「紅衣震撼」，上季曾在梁家俊胯下後上跑入季軍，之後兩戰卻無功而還。

上季煞科前蘇保羅將此駒運上從化訓練，於9月曾試兩課大閘，分別運用領放及留前鬥後跑法，整體走勢相當輕鬆。

今仗排2檔跑法可避免過於被動，有力與強敵「北極光」一決高下。

第六場四班1800米「榮冠大道」，周日（4日）在潘頓胯下角逐泥地1800米獲得季軍。

今仗轉戰草地同程，然而此駒上季季初兩度勝出田草1800米賽事，場地性能有過之而無不及。

周三（7日）巴度接手潘頓座騎「帝豪大師」凱旋而歸，今次策騎「榮冠大道」有望再剃潘頓眼眉。

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