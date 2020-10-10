馬匹國際排名｜既成事實穩座一哥寶座 美麗傳承打入十大

根據世界馬匹最新排名，高多芬旗下「既成事實」上月出戰愛爾蘭冠軍錦標入Q後，仍未上陣，但都能繼續穩座一哥地位，以國際評分130分位列榜首。

而「海上宮殿」以國際評分126分繼續第二位。

至於應屆法國凱旋門大賽冠軍「設計名師」，雖然早前已宣告退役，但獲加3分，最新國際評分為123分，而該仗跑第三名的「柏斯國君」則維持國際評分125分，排行第三位，至於落第未能締造三勝凱旋門大賽的「成全寶」，跟日本馬后「杏目」同樣以國際評分為124分並列第六位。

香港馬方面，排名最高的為今季轉投希斯馬房旗下年屆八歲「美麗傳承」，上月尾慶典盃跑獲亞軍，賽後被獲加1分，以國際評分為123分，由15位上升至第十位，仍冠絕全港賽駒。

東廐應屆馬王「時時精綵」及蔡約翰旗下香港短途錦標亞軍「旺蝦王」同樣以國際評分為120分，下跌至第31位。

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