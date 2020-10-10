簹多福｜剛獲一席高水準第四 馬主：苗禮德無透露今仗機會

今日出戰第八場三班1200米的「簹多福」，上仗季內初出在同程跑第四，該仗頭馬「顯心星」已於10.1賽事取得連捷。

而同場季軍「巡邏導彈」及第五名的「幸運傳奇」再出亦不勝有位，足見這場賽事水準甚高。

「多福」系掌舵人劉耀棠曾解釋過，「簹」是竹的意思，以它替馬匹命名，是希望愛駒表現如竹一樣，節節上升。

今次（11日）「簹多福」又再安排上陣，未知表現會否再進一步呢？

對此劉耀棠說：「『簹多福』跑完上仗後，練馬師苗禮德一如計劃，先安排牠在賽前試一課閘，希望藉此磨起馬匹狀態，才報爭今次賽事。」

「坦白講，苗禮德未有向我透露今仗機會如何，我個人則覺得馬兒上仗的對手很強勁；今次此駒再上陣，希望對手不要那麼強，抽得7檔起步，期望馬兒在賀銘年胯下取位順利，能夠爭取到好成績。」

「多福」系馬主劉氏一家都是愛馬之人，所有「多福」系馬匹退役後都會運往外國頤養天年，讓牠們在大草原安享晚年。

其中韓國短途錦標冠軍「積多福」退役之後，現時正在澳洲Living Legend牧場過其退休生活。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199