北極光｜今仗增程角逐 潘頓：馬兒學懂放鬆競跑

賀賢今季和潘頓合作愉快，四戰獲兩冠一季，勝出率高達一半。

角逐第二場四班「北極光」，在港三戰獲冠亞季各一。

今季初出（9月20日）跑田草1200米，在潘頓胯下抽13檔，於直路初受困後，末段衝刺強勁獲季軍。

今仗增程跑1400米，抽一檔相當有利，潘頓繼續策騎有力收復前失。

潘頓說：「『北極光』上場排13檔跑沙田1200米，末段很遲才能撻着跑第三。」

「『北極光』沿途走來尚算暢順，整體表現很不錯。」

「我認為『北極光』適宜跑更長路程，只是牠過往在晨課操練時搶口，現在學懂放鬆競賽，因此是合適時機安排牠增程一試。」

「牠今場排一檔，遠比上仗13檔理想，今仗跑法則留待賀賢決定。」

「『北極光』來港服役至今，一直跑出不俗水準，只要牠更為成長，馬身養得更粗壯的話，將來可望有一番作為。」

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