徐雨石｜近期頻頻爆冷 今朝與一對邊線馬騎師密斟

徐雨石開季取得五場頭馬，近期他經常炮製驚喜，繼「海豚星」爆出75倍巨冷後，剛周三（7日）又有新加盟的「激賞」以90倍獨贏跑入亞席。

周日（11日）徐廐陣容雖然牌面馬不多，但練者鬥志鮮明冷熱皆拼，當然有留意價值。

今晨（10日）並非徐廐主要課期，但徐雨石依然整朝十分頻撲，除了為沒有賽程的馬匹打點外，亦要與今次合作的騎師共商出擊大計。

七時左右，他先在機坪同郭能傾一輪，今次兩人只有一匹「進優」合作，相信話題不離此駒。

之後練者又遇到何澤堯，又立即停下腳步，與騎者研究頭場初出馬「椰子糖」對策。

徐雨石動態顯得相當積極，且看這兩匹邊線馬表現如何。

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