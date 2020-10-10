谷草夜馬｜賀銘年上次搏失 南莊加寶搵個冠軍級接手

下星期三（14日）編有八場跑馬地夜賽，排位將於周一（12日）早上公佈。

莫雷拉和田泰安下周三晚雙雙刑滿復出，楊明綸繼續停賽。

當晚有部份賽駒上仗大熱倒灶或陣上欠運致敗，今次改由包括應屆冠軍潘頓在內的其他騎師執韁。

第三班1200米：「綠色勇駿」（方廐）上季尾最後一戰配莫雷拉跑第九，大熱倒灶，賽後騎者被小組問話，今場季內初出，仍配雷神。

同組「天地人」（呂廐）上次季內初出，配巴度大熱跑得梗頸四，今仗由潘明輝接手。

至於「人和家盛」（沈廐）上季最後一戰在潘頓胯下取勝，今趟升戰第三班，轉由田泰安壓陣，潘頓則為同組「年年旺」（高廐）主轡。

第三班1800米：「南莊加寶」（徐廐）上賽由賀銘年搏失做阿二，下周三再出易配潘頓，幕後立心求變求勝。

第四班1000米：「天意」上場季內初出在楊明綸胯下跑第五，下周三他停賽，此駒轉由見習騎師黃俊減磅策騎。

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