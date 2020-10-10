椰子糖｜與灰獸旺蝦王同老竇 貨源四正一出就嗒得

椰子糖係好多年長馬迷小時候嘅零食，主要材料係椰汁同糖，喺東南亞嘅星馬好普遍。

近年香港唔係好多地方買得到，想懷舊唔一定要食番粒嘅，喺馬場都有！

仲係由練馬師徐雨石一手炮製，只係跑得唔食得，所講嘅係周日（11日）頭場四班1200米「椰子糖」（徐廐）。

「椰子糖」一如「奮鬥同心」、「精神威」、「年年豐收」、「有得威」、「酷比哥」、「財高八斗」、「好運多贏」及「好得威」，由同一馬販經手引入，貨源相對可靠。

呢匹馬喺澳洲由訓練過短途王「幸運如意」嘅白敬雅主理，當地贏過試閘做好基本工夫先嚟港。

父系Denman贏過九場1000至1400米，包括一級賽金玫瑰錦標。

同父馬有10捷灰馬馬會短途錦標盟主「旺蝦王」，亦有「弛曜風」、「帝豪寶寶」、「王者奇兵」，大多早熟到港首季已識贏。

母系Unswerving贏過兩場1010同1200米，其中一匹馬女贏900米，相信「椰子糖」都係短途快馬。

唔知馬主唐躍峰係唔係好鍾意食糖，之前養過匹「肥仔糖」一出就贏，話唔定「椰子糖」今次同樣一出就㗳得。

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