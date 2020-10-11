羅廐消息｜親替馬主挑選來港 羅富全揀手貨健康愉快

羅富全開倉首兩季都贏65場賽事，上季則跌到44Win。

但今季所見其一批質新兵上力唔錯，更紛紛為馬房建功，好似「大眾開心」更一出即勝。

今期（11日）沙田賽事，羅富全只派三駒上陣，其中兩駒「南區有」同「健康愉快」都係佢親自為馬主揀返嚟，質素應有保證，初出當然要留意。

尤其第八場「健康愉快」，在澳洲服役時跑五次得兩勝三位，更曾在大場蘭域馬場贏過，表現唔錯，來港後更安排三度試閘。

「健康愉快」最近一次試泥閘只在高班馬「二郎」之後跑第二過終點，狀態已有水準，是次初出跑1200米是射程範圍，隨時贏得。

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