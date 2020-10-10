澳門賽馬｜張兆煊開季未斷纜 金槍霸幫網上拍賣造勢

今日（10日）澳門氹仔馬場上演六場沙地日賽，開季每次賽事皆有馬贏的練馬師張兆煊，雖然全日出馬不多，但繼續保持強勢。

張兆煊於第二場憑本季馬房開齋馬「柏雪之寶」，換上高君濤縮程下，險勝一面倒大熱門「鑽飾月光」，成為今季首匹兩捷馬之餘，更令練者開季至今四戰未斷纜，在龍虎榜領先。

第五場六班1350米賽事，謝偉豪馬房「半畝先生」過往屬三零部隊，今仗一改過往被動跑法沿途快放，最後力拒大熱門「飲水思源」衝刺，爆出全日最冷24倍獨贏，並替謝偉豪打開今季勝門。

巴西騎師恩利克在開季三戰均停賽，今期復出雖然僅得三駒列陣，不過仍憑第三場座騎「好運先生」以大熱身份打開勝門。

第三場的三四班1510米，為殷利殊兩歲馬匹拍賣會命名賽，而今年這項拍賣會，將在本月20日上午至中午時份於澳門馬會作網上直播。

其中一匹出自此拍賣會的現役澳門馬「金槍霸」，在全日最高班的第四場一二班1050米，以一放到底姿態掄元，在澳門八捷皆出自同程。

此駒累積獎金達140萬港元，比起其拍賣價55,000澳洲元（約30萬港元），獎金多過馬價近五倍，為殷利殊兩歲馬匹拍賣會省盡招牌，而策騎「金槍霸」的余健雄則連贏三日。

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