越洋賽｜下周六起一連兩日 三地海外賽事任你玩

馬會定於下周六（17日）分別從澳洲及英國，即時轉播考菲爾德盃賽馬日及英國冠軍錦標賽馬日合共九場賽事來港受注。

以外，馬會將於下周日（18日）沙田賽事舉行期間，從日本即時轉播秋華賞（香港時間下午2時40分開跑）來港受注。

考菲爾德盃賽馬日設有三場賽事，首場開跑時間為當日下午1時30分；至於英國冠軍錦標賽馬日則設有六場賽事，頭場開跑時間為當晚8時20分。

以上賽事的最後宣佈出賽馬匹名單及排位，將於周五（16日）上午公佈；同日稍後時間將公佈秋華賞的最後宣佈出賽馬匹名單及排位。

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