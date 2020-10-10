馬主李耀湘｜鍾情馬爾代夫陽光與海灘 與賀賢關係甚篤

資深馬主李耀湘以往與蘇保羅合作成績不俗，例如已退役的「一哥」歷來9場頭馬中，有6Win於蘇廐交出。

近年李耀湘主力與賀賢合作，包括「真一哥」，「依斯堅」，「大情人」及「小巨人」（均已退役）。

周日（11日）出戰第五場四班1400米的「馬爾代夫」，為李耀湘個人名下擁有，亦是交由賀賢訓練。

李耀湘指很喜歡馬爾代夫的陽光與海灘，因此為愛駒取這個馬名。

此匹賀廐馬上季兩度由薛恩策騎，雖未能上名，但走勢尚算不俗。

今場帥權落入潘頓手中，騎者與李耀湘合作愉快，曾為李生旗下「大情人」，「一哥」及「小巨人」贏過馬，今次「馬爾代夫」初配潘頓，值得留意。

李耀湘和賀賢份屬好朋友，記得練者和太太李姿敏結婚時，李耀湘一早到場恭賀，非常有心。

相信賀賢希望盡快為「馬爾代夫」開齋，報答這位馬主老友的支持。

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