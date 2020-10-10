火旺勝馬｜雷神停賽回配薛恩 蘇保羅：馬少有利發揮

剛周三（7日）谷草賽事，蘇保羅憑「孖寶」開齋。

周日（11日）沙田賽事，練者派出六駒上陣，他表示對第一場四班1200米的「火旺勝馬」頗有憧憬。

蘇保羅說：「『火旺勝馬』上季在港初次登場，在沙田1200米跑得第三名，表現令我很驚喜。」

「早前此駒兩度由莫雷拉策騎試泥閘，但由於雷神周日停賽，於是回配上季夥拍此馬上名的薛恩。」

「『火旺勝馬』經過暑假後，比上季更為成熟，牠正在不斷學習中，進度理想，將來可以應付更長的途程，今場馬少場合，有利此馬發揮。」

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