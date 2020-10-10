陽剛武士｜上仗谷草僅跑第九！郭能：牠須改善一個毛病

周日（11日）角逐第一場四班1200米的「陽剛武士」，上季由大摩訓練，曾經跑得接近，可惜與頭馬無緣。

今季此駒由希斯接手，上場在郭能胯下爭谷草1200米，結果表現一般僅跑第九，未能承接上季表現。

騎者認為此駒絕非毫無競爭力，惟須改善一個毛病，即能交出截然不同的演出。

郭能說：「『陽剛武士』上季在大摩訓練時曾跑得第三名，走勢接近，可見牠是有能力的馬。」

「以我觀察，牠的情緒很容易波動，經常受到外界環境影響，浪費牠大量體力，繼而影響陣上發揮，例如牠行沙圈時會冒汗；入閘後又不規矩。」

「我認為牠的質素不差，只要希斯能調教好此馬的情緒，我深信牠有力交出進一步的表現。」

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