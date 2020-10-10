日本競馬｜戰舞者擺脫鐵鳥翱天 強攻每日王冠

本周日（11日）除香港有馬跑外，日本當地分別在東京競馬場和京都競馬場上演兩場二級賽1800米每日王冠及2400米京都大賞典。

絲綢會（Silk Racing Co Ltd）將會分途出擊派出「戰舞者」和「耀滿瓶」參戰。

其中每日王冠十一匹參賽馬中，比較注目的朝日盃盟主「戰舞者」。

出道至今五戰成績三冠兩亞，於日本二千堅尼及日本打吡大賽兩度屈居亞軍，均敗於「鐵鳥翱天」蹄下，今仗將改配李慕華壓陣。

且看今仗強敵「鐵鳥翱天」不在陣，「戰舞者」首度與年長對手對決能否凱旋而歸。

另外，同日上演的京都大賞典，場面非常熱鬧，會有17匹馬角逐。

當中應屆香港瓶冠軍「耀滿瓶」，返回日本後曾於今年六月尾寶塚紀念賽復出，可惜最終大敗收場。

今仗首配川田將雅上陣，令人期待可重振聲威。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199