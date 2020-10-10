從化受訓馬｜已食出「孖寶」 蘇保羅再來一個「全中 」

蘇保羅開季一向較慢熱，好多時九月未上力，旗下馬到10月才交到成績。

剛周三（7日）谷草佢終於憑「孖寶」贏馬開齋，賽後預言打破缺口後，頭馬會陸續有來。

要留意「孖寶」上季尾跑到流鼻血，於是暑期上從化休養，返港跑過一場後再出即贏馬。

今期（11日）蘇保羅陣營中，有匹從化兵第三場「全中」亦具留意價值。

呢匹四歲馬上季跑咗兩場，到3月時發現左前腿肌腱受傷，隨即運上從化，季尾返港復出果然養番好，喺田草1200米以139倍大冷身份追得第三。

早前暑假「全中」又返上從化特訓，其間兩度贏出泥地閘，可見進度唔錯，今次季內初出再跑1200米，話唔定表現更有驚喜。

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