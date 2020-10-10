五班賽｜枕住有大冧巴馬入圍 第四場「雙福」雙軸心

唔知馬迷仲記唔記得，9月尾一場谷草五班1800米（總場次047），由全場最低評分兩駒「威紫荊」（徐雨石馬房）及「明德之星」（羅富全馬房）構成連贏位。

當時該條11搭12號大冧巴馬Q有61倍，派彩可觀。

其實在今季已進行的第五班賽事中，大冧巴賽駒演出絕對唔差，好多時都跑入三甲。

若果大家對呢類評分處於最低層之馬過份輕視，投注上可能蒙受損失。

例如今季舉行過九場田草五班賽，其中八場均有10號或以上輕磅馬殺入三甲。

相關頭馬之一是希斯馬房開齋馬「友盈有款」，此駒於開鑼日（9月6日）以11號馬身份打開勝門。

另一匹為呂健威馬房全倉最低評分的「獵狐章者」，本身在10月1日配莫雷拉贏出一場1200米，亦屬大冧巴10號馬。

上述所指的八場賽事，均有兩匹大冧巴馬上名。

今期（11日）田草日馬五班賽只編一組，為三T頭關第四場由14駒角逐1600米。

全場最大冧巴五駒，依次是10號「龍鳳情祥」（賀賢馬房）、11號「種福者」（文家良馬房）、12號「馬驕雄」（蘇偉賢馬房）、13號「眾善積福」（鄭俊偉馬房）及14號「運來寶兒」（容天鵬馬房）。

隔夜賠率顯示此五駒均屬冷門，馬迷想扒冷，不妨從中加以研度。

其中，「眾善積福」贏泥地一哩開齋後乘勇再出，「種福者」上賽田草1400米亦入圍，兩駒皆有可勝之道。

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