岳伯仁｜十月連番出事 雌馬一哩賽兩駒擺烏龍

岳伯仁近期連番引起軒然大波，繼早前因慣用飼料含瘦肉精，旗下賽駒被勒令退出凱旋門大賽日（4日）後，昨日（9日）又出現擺烏龍事件。

昨晚於英國新市場馬場舉行一級賽雌馬一哩賽，岳伯仁派出三駒上陣，當中Snowfall及Mother Earth，原定分別為5號及9號馬，前駒由杜俊誠策騎，後駒則由布宜學操刀。

最後賽果顯示，Snowfall為今場賽事季軍，而Mother Earth則為第八名。

不過賽後發現，兩匹馬的號布及騎師均錯誤互換，真正跑入季軍的賽駒為Mother Earth，而鞍上人卻變成杜俊誠。

岳伯仁賽後承認失誤，並表示自己當時不在現場，亦已公開道歉。

兩駒均面臨取消名次，而預計岳伯仁須繳交沉重罰款。

香港亦曾經出現類似烏龍事件，於1981年10月3日谷草賽事，屈雅達馬房（已解散）旗下「鴻駒」原定角逐第五場賽事，而練馬師施萬賦麾下「勝驥」則跑第七場。

然而當日賽事進行至第六場時，馬會才表示「勝驥」被錯誤地當作「鴻駒」已於第五場出賽，因此有關後駒的投注可獲得退款。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199