呂宋火山退役｜心之所慕今年休戰 美國育馬者盃星味大減

岳伯仁星級賽駒，今年三勝一級賽的「心之所慕」，繼退出凱旋門大賽後，再宣佈今年內不會再上陣。

原本此駒成為美國育馬者盃草地大賽的大熱，但現時岳伯仁透露很大機會改派另一匹三歲馬「業界巨頭」角逐。

今年在美國育馬者盃將會於堅蘭馬場舉行，較早前原本成為草地一哩大賽的熱門，高多芬旗下的「呂宋火山」宣佈退役配種後，另一匹星級賽駒不會角逐此賽，甚為失色。

而「呂宋火山」即將於新市場的Dalham Hall Stud展開配種生涯，這匹歐洲兩歲馬王服役10戰獲7冠，兩歲時6戰6勝，三歲卻無以為繼，僅贏過一場G1莊伯德大賽。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199