巫顯東｜剛被馬會抽秤禍福難料 誓必幫自己爭氣積福

華將巫顯東剛戰（7日）策騎「無價寶」（何良馬房）落敗，事後被競賽小組押後騎法。

雖然未知最終結果，但騎者心理上難免受到打擊。

星期日（11日）田草日賽，他有六匹座騎在手，支持度尚算不俗。

若果能夠交出頭馬，當可為自己注下一支強心針。

最具競爭本錢的，或可數到第四場五班1600米「眾善積福」（鄭廐）。

此駒上仗在泥地1650米交出生涯最佳表現，一放到底，表現猶如脫胎換骨。

這匹五歲英國自購新馬出道兩季，累計減分已多，開竅後可望持續有好表現。

「眾善積福」今場排13檔起步，如能及時搶前領放，未嘗不可再下一城。

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