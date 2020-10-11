都柏名駒｜文廐今季沙田開齋之作 文家良：上仗沿途受壓而敗

今午（11日）十場田草賽事，多場出馬不滿額，包括頭場四班1200米賽事，只有九駒上陣。

開跑前韋廐「魅力星光」取代蔡廐「首飾大聖」成為大熱門，不過前駒今仗改為前置跑法效果一般，最終倒灶而回。

最終臨場落飛的「都柏名駒」在史卓豐胯下跟隨放頭馬「合金皇」之後，於直路脫穎而出，彈甩對手2.25馬位掄元。

「都柏名駒」成功為文家良取得今季首場沙田賽事頭馬之餘，亦中止練者連續四期食白果頹勢。

史卓豐則連續兩次沙田日馬食頭糊，上周日（4日）憑「千金一諾」贏出第一場五班1800米賽事。

文家良說： 「『都柏名駒』上場跑1200米形勢不太好，牠沿途被其他馬壓迫，令何澤堯難以催策，因此發揮不出本身應有水準。」

「今仗再跑1200米，全場只得九匹馬跑，馬兒在史卓豐胯下取位順利，發揮應有的實力順利取勝。」

「馬兒升上三班仍會跑1200米，希望繼續為馬主建功。」

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至於第二至四名順序為「陽剛武士」、「火旺勝馬」及「首飾大聖」。

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