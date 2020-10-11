R2即場賠率啟示｜北極光熱到燙手 紅衣震撼墊底飛勁

第2場四班1400米：一面到大熱又係潘頓座騎「北極光」，昨日（10日）開飛1.8倍W，到現時回少少1.9倍，佔獨贏總投注金額近45%，相當重飛，位置開飛1倍，到現時企硬1倍，好大信心。

此駒上場1200米後上第三，今仗增程1400米，排一檔應好跑，但要負頂磅係唯一擔心之處，太熱就冇乜值博率，但三甲應有。

最強應係「紅衣震撼」，上季跑田草1400米（567場次）已露一手，閘前大幅落飛，後上不及跑第三，輸W中P，隨後跑兩場熱門無影，情有可原。

此駒今季7月中從化開操，備戰積極，賽前兩試大閘，狀態逐步提升。

昨日「紅衣震撼」開飛最高7.8倍落到現時4.5倍，已少咗34%，墊底飛幾勁，位置更熱到1.3倍更顯信心飛。

「紅衣震撼」今仗磅輕，排好檔，馬房周三（7日）剛開齋稍減壓力，最重要係，今場有蘇保羅好友潘頓嘅「北極光」呢棵大樹起度，捧佢W兼三揀一A2組合。

「星夢帝國」上場隔晚已有早飛，結果臨場票數硬淨之下差點爆個半冷。

依匹馬今場再跑1400米，昨日票數比上場更硬淨，早段開飛只得3.4倍W，現時回到4.9倍，而位置飛起昨日早段時份更加熱到同「北極光」並頭大熱只得1.3倍，現時回到1.5倍。

練馬師何良係唯一未開齋，戰鬥無需懷疑，獨怕上場爆冷不成錯失機會，但票數係有信心嘅。

另一匹可以一網打盡的馬係「是必飛飛」，昨日開飛8.2倍，去到下午3點已落到6.6倍，現時再落到5.8倍已墊咗底，位置票亦由最高2.5倍落到現時1.7倍，增幅不少。

此駒賽前操練積極，兩試大閘，狀熊到晒位，尢以最後嗰課閘吸引眼球，始於受讓「北極光」13磅，又係可以W得。

4搭7呢條連贏現時只得8.4倍，比預期熱。

提供：4紅衣震撼、7是必飛飛、1北極光、3星夢帝國

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