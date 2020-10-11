東廐近三Win功臣｜尾段雷電式起孖 蔡明紹季內首膺騎師王

今天（11日）的賽事，騎師王彩池可說風起雲湧，事關跑畢第八場賽事後，共有三人何澤堯、波健士、史卓豐先後起孖，加上潘頓亦有冠亞季各一成績，各自累積一定分數，均有機會封王。

反觀蔡明紹第九場前只有14分在手，稍居下風，不過騎者卻於尾兩場連勝，包辦第九口孖寶，最終以38分後上趕過上述數人，季內首次做騎師王。

第十場二班1200米，蔡明紹挾新勝沈集成馬房「紀利雄星」餘威，替師傅告東尼馬房「加州雷電」主轡，沿途緊守好位，最後衝贏爆出近10倍半冷Win食尾糊。

告東尼今季與蔡明紹合作次數轉多，師徒關係明顯改善，連「加州雷電」在內，東廐近三場頭馬，正是由這一位愛徒包辦。

「加州雷電」首勝二班賽事，同時獲得100萬特別獎金，此匹四歲澳洲自購新馬今仗之勝，可說替幕後帶來豐收。

第十場單Win及組合獨贏A2分別派99元及31元，二重彩派721元。

跑獲第二至四名馬匹，順序為「寶成智勝」、「健快聯盟」及「星運男爵」。

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