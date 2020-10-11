起底の名門望族｜外地兩戰共贏16馬位 星運男爵搶錢腳

今午（11日）舉行十場草地日賽，不乏試閘表現不俗的自購馬在港初出，值得關注。

當中，尾場方嘉柏旗下「星運男爵」於新西蘭兩戰全勝，合共贏16個馬位，縱使今場二班1200米對手頗強，亦不能輕視牠的實力。

「星運男爵」馬主為游紹賢，與方嘉柏合作多年關係密切，二人曾憑「星運爵士」（已退役）捧走2006年香港一哩錦標。

今個季初游紹賢已憑個人名下「星運子爵」及團體馬「駿爵士」兩度於凱旋門影頭馬相，可謂季初最有運馬主之一。

「星運男爵」父系「馬勁飛」，為2010年英國二千堅尼及傑克莫華大賽雙料一級賽盟主。

同父馬中以賀廐「好好瑪」成就最高，曾奪得2019年皇太后紀念盃桂冠，至於今季則有廐侶「自然君子」勝出一場四班1600米賽事。

「星運男爵」之母Monachee生涯54戰獲得七場頭馬，當中包括贏得2013年表列賽Dunedin Gold Cup。

而Monachee半弟為前蔡廐馬「賞惑」，在港六勝1400至1800米賽事，並曾參與2010年四歲馬系列。

「星運男爵」於去年9月以九個馬位之先輕取表列賽旺根努伊堅尼後隨即來港作賽，於11月開始操練，不過上季並未出賽。

此駒在港曾試三課大閘，最近於9月26日由莫雷拉試谷閘，在騎者輕策下獲第三名，似乎頗為適應香港水土。

今次雷神停賽，「星運男爵」由黃俊減五磅策騎，雖然路程估計稍短，不過獲得黃金1檔之助，縱使對手強勁亦有力一爭。

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