寶成智勝｜莫雷拉停賽 姚本輝稱梁家俊是一個好選擇

姚本輝周日（11日）陣容鼎盛，多匹上季為練馬師奪冠的功臣都會列陣，在大舉出擊下有望交出頭馬。

列陣尾場二班1200米的「寶成智勝」，今季初出成熱門只得季軍未竟全功。

雖然今仗莫雷拉停賽未能效力，但換上今季狀態不俗的梁家俊，絕對有權補中取得季內首捷。

姚本輝說：「『寶成智勝』上仗（9月27日）季內初出，沿途走勢無大問題。」

「不過，當日對在跑道中間衝刺的馬匹較有利，結果被對手超越得第三，演出不過不失。」

「莫雷拉停賽，改由梁家俊策騎，相信亦是一個好選擇。」

「美中不足的是抽到8檔起步，取位上要花一些心機，希望騎者能夠做到。」

「馬兒跑過一仗後狀態甚佳，曾經四勝1200米當然具相當實力，期望今仗取得佳績。」

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