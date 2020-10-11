方廐師徒｜一棍四連勝 方嘉柏再用何澤堯搏殺得手

方嘉柏、何澤堯剛次夜賽（7日）攜手勝出「肥仔威威」，師徒取得季內合作首捷，騎練二人乘勝追擊，今期（11日）的沙田日賽再添進賬。

第四場上演的第五班1400米賽事，之前十戰從未跑入三甲的方廐馬「雙節棍」，服役至今第七度配上何澤堯執韁終取得突破，在此賽末段一鼓作氣殺上，力擒其餘13匹對手，打開勝利之門。

六歲馬「雙節棍」同時助方嘉柏馬房連贏四日。

方廐開季之後搏殺手風順，季內舉行過11期賽事，方嘉柏有10次贏馬，現時以14場頭馬，繼續在練馬師排行榜領先。

第四場單Win及組合獨贏A2分別派56元及18元，二重彩派442元。

至於跑獲第二至四名馬匹為「皮具之星」、「智理共想」與「馬驕雄」。

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